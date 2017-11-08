Трамп назвав Північну Корею "пеклом"

"Північна Корея - це не рай, як це бачив ваш дід. Це пекло, якого не заслуговує жодна людина", - заявив Трамп звертаючись до Кім Чен Ина.

Трамп наголосив, що розробка ядерної зброї не здатна убезпечити КНДР, а водночас піддає Пхеньян небезпеці знищення.

"Зброя, яку ви створюєте, не робить ваш світ безпечніше, вона піддає ваш режим серйозній небезпеці. Кожен ваш крок на цьому темному шляху збільшує небезпеку, з якою ви стикаєтеся", - заявив він.

Нагадаємо, Трамп закликав всі країни світу об'єднатися для блокади КНДР.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп планував нанести неоголошений візит в демілітаризовану зону (ДМЗ) на кордоні Південної Кореї і КНДР, але не зміг це зробити через погодні умови.