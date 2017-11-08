Трамп назвал Северную Корею "адом"

"Северная Корея - это не рай, как это видел ваш дед. Это ад, которого заслуживает ни один человек", - заявил Трамп обращаясь к Ким Чен Ыну.

Трамп отметил, что разработка ядерного оружия не способна обезопасить КНДР и одновременно подвергает Пхеньян опасности уничтожения.

"Оружие, которое вы создаете, не делает ваш мир безопаснее, она подвергает ваш режим серьезной опасности. Каждый ваш шаг на этом темном пути увеличивает опасность, с которой вы сталкиваетесь", - заявил он.

Напомним, Трамп призвал все страны мира объединиться для блокады КНДР.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп планировал нанести необъявленный визит в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе Южной Кореи и КНДР, но не смог это сделать за погодных условий.