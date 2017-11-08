Трамп назвал Северную Корею "адом"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59722 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127739 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 107007 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109579 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107833 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100752 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105558 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102632 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Трамп назвал Северную Корею "адом"

Трамп назвал Северную Корею "адом"

Киев  •  УНН

 • 7985 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал КНДР адом, которого не заслуживает ни один человек. Об этом он заявил во время выступления в парламенте Южной Кореи, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Северная Корея - это не рай, как это видел ваш дед. Это ад, которого заслуживает ни один человек", - заявил Трамп обращаясь к Ким Чен Ыну.

Трамп отметил, что разработка ядерного оружия не способна обезопасить КНДР и одновременно подвергает Пхеньян опасности уничтожения.

"Оружие, которое вы создаете, не делает ваш мир безопаснее, она подвергает ваш режим серьезной опасности. Каждый ваш шаг на этом темном пути увеличивает опасность, с которой вы сталкиваетесь", - заявил он.

Напомним, Трамп призвал все страны мира объединиться для блокады КНДР.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп планировал нанести необъявленный визит в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе Южной Кореи и КНДР, но не смог это сделать за погодных условий.

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