Трамп назвал Северную Корею "адом"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал КНДР адом, которого не заслуживает ни один человек. Об этом он заявил во время выступления в парламенте Южной Кореи, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Северная Корея - это не рай, как это видел ваш дед. Это ад, которого заслуживает ни один человек", - заявил Трамп обращаясь к Ким Чен Ыну.
Трамп отметил, что разработка ядерного оружия не способна обезопасить КНДР и одновременно подвергает Пхеньян опасности уничтожения.
"Оружие, которое вы создаете, не делает ваш мир безопаснее, она подвергает ваш режим серьезной опасности. Каждый ваш шаг на этом темном пути увеличивает опасность, с которой вы сталкиваетесь", - заявил он.
Напомним, Трамп призвал все страны мира объединиться для блокады КНДР.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп планировал нанести необъявленный визит в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе Южной Кореи и КНДР, но не смог это сделать за погодных условий.