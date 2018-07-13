Трамп назвав можливим поліпшення відносин США і РФ при збереженні Криму "в складі Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Відносини Вашингтона і Москви можуть нормалізуватися і при подальшому перебуванні Криму під окупацією Росії. На цьому наголосив у п’ятницю президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг для преси, який американський президент провів після зустрічі з прем’єром Великої Британії.
Він виступав на спільній з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей прес-конференції після закінчення двосторонніх переговорів в рамках візиту в Лондон. Вихід Трампа і Мей до журналістів відбувся в заміській прем’єрській резиденції Чекерс.
У глави американської адміністрації поцікавилися, чи можливо поліпшення відносин Москви і Вашингтона, якщо Крим буде продовжувати залишатися під окупацією РФ. “Так, я так думаю. Думаю, у мене б встановилися дуже добрі стосунки з президентом (Росії Володимиром) Путіним, якби ми провели час разом”, — відповів Трамп.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп під час спільного виступу з британською лідеркою Терезою Мей у Сполученому Королівстві, заявив, що за його президентства лідер РФ Володимир Путін не зміг би анексувати Кримський півострів.