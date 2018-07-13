Трамп назвал возможным улучшение отношений США и РФ при сохранении Крыма "в составе России"

Он выступал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции по окончании двусторонних переговоров в рамках визита в Лондон. Выход Трампа и Мэй к журналистам состоялся в загородной премьерской резиденции Чекерс.

У главы американской администрации поинтересовались, возможно ли улучшение отношений Москвы и Вашингтона, если Крым будет продолжать оставаться под оккупацией РФ. “Да, я так думаю. Думаю, у меня бы установились очень хорошие отношения с президентом (России Владимиром) Путиным, если бы мы провели время вместе”, — ответил Трамп.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп во время совместного выступления с британским лидером Терезой Мэй в Соединенном Королевстве, заявил, что при его президентстве лидер РФ Владимир Путин не смог бы аннексировать Крымский полуостров.