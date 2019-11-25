Трамп нагородив медаллю собаку, що брала участь в ліквідації ватажка ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок в Білому домі нагородив медаллю собаку по кличці Конан, яка постраждала під час операції з ліквідації ватажка терористичного угруповання “Ісламська держава” (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді. Трансляцію вів телеканал ABC, передає УНН.
“Це Конан — мабуть, найбільш відома зараз собака у світі”, — сказав Трамп, представивши тварину журналістам, які зібралися в Рожевому саду Білого дому. “Ми тільки що дали Конану медаль і грамоту”, — повідомив американський лідер.
“Конан тільки що прибув з Близького Сходу разом з чудовими людьми з сил спеціального призначення, які провели бездоганну операцію. Аль-Багдаді більше немає”, — додав президент. Разом з ним в Рожевому саду були присутні його дружина Меланія, віце-президент США Майкл Пенс і кінолог.
Трамп, представляючи собаку, використовував займенники чоловічого роду. Однак пізніше представник Білого дому повідомив журналістам на умовах анонімності, що стать тварини насправді жіноча.
На початку листопада Трамп заявив про те, що собака, яка постраждала під час антитерористичної операції, “заслуговує на похвалу і дуже скоро прийде в Білий дім”. Як раніше пояснював американський лідер, під будівлею, в якій знаходився ватажок ІД, було кілька тунелів, більшість з яких закінчувалося тупиком. В одному з них аль-Багдаді і намагався сховатися, проте його переслідували спеціально навчені тварини. В результаті операції ніхто з американських військових не постраждав, але одна з собак отримала поранення: її винесли з тунелю після завершення операції і відправили на лікування.
Про ліквідацію ватажка ІД Трамп оголосив 27 жовтня. За його словами, аль-Багдаді був знищений в ході спецоперації в сирійській провінції Ідліб.