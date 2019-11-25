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Трамп наградил медалью собаку, которая принимала участие в ликвидации главаря ИГ

Трамп наградил медалью собаку, которая принимала участие в ликвидации главаря ИГ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник в Белом доме наградил медалью собаку по кличке Конан, которая пострадала во время операции по ликвидации главаря террористической группировки “Исламское государство” (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Трансляцию вел телеканал ABC, передает УНН.

“Это Конан — пожалуй, наиболее известная сейчас собака в мире”, — сказал Трамп, представив животное журналистам, собравшимся в Розовом саду Белого дома. “Мы только что дали Конану медаль и грамоту”, — сообщил американский лидер.

“Конан только что прибыл с Ближнего Востока вместе с замечательными людьми из сил специального назначения, которые провели безупречную операцию. Аль-Багдади больше нет ”, - добавил президент. Вместе с ним в Розовом саду присутствовали его жена Мелания, вице-президент США Майкл Пенс и кинолог.

Трамп, представляя собаку, использовал местоимения мужского рода. Однако позже представитель Белого дома сообщил журналистам на условиях анонимности, что пол животного самом деле женский.

В начале ноября Трамп заявил о том, что собака, которая пострадала во время антитеррористической операции, “заслуживает похвалы и очень скоро придет в Белый дом”. Как ранее пояснял американский лидер, под зданием, в котором находился главарь ИГ, было несколько туннелей, большинство из которых заканчивалось тупиком. В одном из них аль-Багдади и пытался скрыться, однако его преследовали специально обученные животные. В результате операции никто из американских военных не пострадал, но одна из собак получила ранения: ее вынесли из туннеля после завершения операции и отправили на лечение.

О ликвидации главаря ИГ Трамп объявил 27 октября. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб.

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