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Трамп може взяти участь у церемонії відкриття посольства США в Єрусалимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може взяти участь у церемонії відкриття американського посольства в Єрусалимі, яка намічена на травень 2018 року. Відповідну заяву американський лідер зробив у п'ятницю на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН з посиланням на Youtube-канал Білого дому.

Трамп може взяти участь у церемонії відкриття посольства США в Єрусалимі

“Може бути, я відправлюся туди”, — сказав господар Білого дому. Трамп повідомив, що спочатку йому пропонували побудувати нову будівлю дипмісії за 1 млрд дол., проте нинішній посол США в Ізраїлі Девід Фрідман запропонував зробити це на території діючого в Єрусалимі американського консульства, причому за значно менші гроші, що дозволить відкрити посольство вже в 2018 році, а не через кілька років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нетаньягу заявив про готовність шести країн перенести свої посольства в Єрусалим

Президент у черговий раз нагадав, що багато його попередників обіцяли визнати Єрусалим столицею єврейської держави ще на етапі виборів, але потім їм “не вистачало мужності”.

Слід зазначити, що церемонія відкриття посольства запланована на 14 травня. Як раніше повідомляли ЗМІ, американську делегацію повинен очолити міністр фінансів Стівен Мнучін, хоча офіційного оголошення з цього приводу не було.

Нагадаємо, 6 грудня 2017 року президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

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