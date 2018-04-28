Трамп може взяти участь у церемонії відкриття посольства США в Єрусалимі

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може взяти участь у церемонії відкриття американського посольства в Єрусалимі, яка намічена на травень 2018 року. Відповідну заяву американський лідер зробив у п'ятницю на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН з посиланням на Youtube-канал Білого дому.