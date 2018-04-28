Трамп может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме

“Может быть, я отправлюсь туда”, — сказал хозяин Белого дома. Трамп сообщил, что сначала ему предлагали построить новое здание дипмиссии за 1 млрд долл., однако нынешний посол США в Израиле Дэвид Фридман предложил сделать это на территории действующего в Иерусалиме американского консульства, причем за гораздо меньшие деньги, что позволит открыть посольство уже в 2018 году, а не через несколько лет.

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Президент в очередной раз напомнил, что многие его предшественники обещали признать Иерусалим столицей еврейского государства еще на этапе выборов, но потом им “не хватало мужества”.

Следует отметить, что церемония открытия посольства запланирована на 14 мая. Как ранее сообщали СМИ, американскую делегацию должен возглавить министр финансов Стивен Мнучин, хотя официального объявления по этому поводу не было.

Напомним, 6 декабря 2017 президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее был расположен в Тель-Авиве.