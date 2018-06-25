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Трамп хоче заборонити китайським компаніям інвестувати у технологічні підприємства США

Київ • УНН

 • 9827 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір заборонити багатьом китайським компаніям інвестувати у технологічні підприємства США, а також ввести додаткову заборону на експорт значущих американських технологій до КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними американської ділової газети, про таке рішення вашингтонської адміністрації буде оголошено в кінці поточного тижня. Як зазначається, міністерство фінансів США, зокрема, планує заборонити фірмам, в яких Китай володіє щонайменше 25% акцій, купувати компанії США, що мають відношення до “промислово значимих технологій”. Плани поки не носять остаточний характер і можуть змінитися.

Крім того, Рада національної безпеки при Білому домі і міністерство торгівлі опрацьовують плани введення заборони на експорт ряду таких технологій до КНР, повідомляють джерела видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп пригрозив Китаю новими тарифами на 200 млрд доларів

Як відзначає The Wall Street Journal, плановані обмеження адміністрації США будуть стосуватися лише потенційних нових угод і не торкнуться існуючі угоди. При цьому розмежувань між державними і приватними компаніями КНР у даному випадку проводитися не буде. За даними газети, Вашингтон дасть компаніям США висловити свою думку в зв’язку зі запланованими обмеженнями перед їх вступом у силу.

Як раніше повідомляв УНН, адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно оголосила про запровадження тарифів на імпортовані китайські товари на суму в 50 млрд доларів. У свою чергу Китай заявив про те, що негайно накладе на американські товари штрафні мита в розмірі 25%.

Трамп уже неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Китаєм, що досягає, за його словами, 500 млрд доларів на рік. Він підписав 22 березня меморандум, який передбачає застосування комплексу заходів проти нечесної, на думку США, торгової політики Пекіна, яка, зокрема, полягає в примусі американських компаній до передачі їх технологій та інтелектуальної власності китайським підприємствам.

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