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Трамп хочет запретить китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США

Трамп хочет запретить китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США

Киев  •  УНН

 • 9826 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен запретить многим китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США, а также ввести дополнительный запрет на экспорт значимых американских технологий в КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно данным американской деловой газеты, о таком решении вашингтонской администрации будет объявлено в конце текущей недели. Как отмечается, министерство финансов США, в частности, планирует запретить фирмам, в которых Китай обладает менее 25% акций, покупать компании США, имеющие отношение к "промышленно значимым технологиям". Планы пока не носят окончательный характер и могут быть изменены.

Кроме того, Совет национальной безопасности при Белом доме и министерство торговли прорабатывают планы введения запрета на экспорт ряда таких технологий в КНР, сообщают источники издания.

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Как отмечает The Wall Street Journal, планируемые ограничения администрации США будут касаться только потенциальных новых соглашений и не коснутся существующих соглашений. При этом разграничений между государственными и частными компаниями КНР в данном случае проводиться не будет. По данным газеты, Вашингтон даст компаниям США высказать свое мнение в связи с запланированными ограничениями перед их вступлением в силу.

Как ранее сообщал УНН, администрация президента США Дональда Трампа официально объявила о введении тарифов на импортируемые китайские товары на сумму в 50 млрд долларов. В свою очередь Китай заявил о том, что немедленно наложит на американские товары штрафные пошлины в размере 25%.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигает, по его словам, 500 млрд долларов в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний до передачи их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

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