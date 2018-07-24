Трамп хоче відкликати доступ до секретної інформації у екс-глави ЦРУ

“Президент планує відкликати доступ до секретної інформації не тільки у Бреннана, а й у (екс-глави ФБР Джеймса) Комі, (екс-директора Національної розвідки Джеймса) Клеппера, (колишнього глави ЦРУ Майкла) Хайдена, (екс-помічника Обами з національної безпеки Сюзан) Райс і (колишнього заступника директора ЦРУ Ендрю) Маккейба”, — заявила вона. За словами Сандерс, Трамп хоче отримати можливість відкликати доступ до секретної інформації, тому що деякі екс-чиновники заробляють на цьому, а також політизують інформацію, використовуючи її для критики президента.

Як повідомляв УНН, американський сенатор Ренд Пол (республіканець від штату Кентуккі) заявив, що має намір у понеділок зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і попросити його позбавити екс-главу ЦРУ Джона Бреннана доступу до секретної інформації.