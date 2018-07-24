Трамп хочет отозвать доступ к секретной информации у экс-главы ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отозвать доступ к секретной информации у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, а также ряда сотрудников, которые работали в администрации Барака Обамы. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя обвинения сенатора Рэнда Пола в адрес Бреннана, передает УНН.
“Президент планирует отозвать доступ к секретной информации не только у Бреннана, но и у (экс-главы ФБР Джеймса) Коми, (экс-директора Национальной разведки Джеймса) Клэппера, (бывшего главы ЦРУ Майкла) Хайдена, (экс-помощника Обамы по национальной безопасности Сюзан) Райс и (бывшего заместителя директора ЦРУ Эндрю) Маккейба”, — заявила она. По словам Сандерс, Трамп хочет получить возможность отзывать доступ к секретной информации, потому что некоторые экс-чиновники зарабатывают на этом, а также политизируют информацию, используя ее для критики президента.
Как сообщал УНН, американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) заявил, что намерен в понедельник встретиться с президентом США Дональдом Трампом и попросить его лишить экс-главу ЦРУ Джона Бреннана доступа к секретной информации.