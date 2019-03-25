Трамп і Меркель обговорили тему України у телефонній розмові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили питання, які стосуються фінансування НАТО, України і торгівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Представник уряду Німеччини Стефан Сейберт заявив, що розмова стосувалася питань, пов'язаних із Україною, але не конкретизував, про що йшлося.
У заяві Білого дому сказано, що розмова керівників двох держав стосувалася торгівлі, дискусій щодо Brexit у Великій Британії та майбутніх зустрічей.
Високопоставлений представник адміністрації Трампа також зазначив, що йшлося і про фінансування НАТО.
Дональд Трамп вже давно критикує Німеччину та інших союзників НАТО за те, що вони, за його словами, не платять достатньо для власної оборони, що стає фінансовим тягарем для США і лягає на плечі американських платників податків.
Нагадаємо, син президента США Дональд Трамп-молодший виступив за відкликання з посади посла США в Україні Марі Йованович через її критичні заяви на адресу адміністрації Трампа.
“Нам потрібно більше Річардів Гренелів (посол США в Німеччині, який став відомим після нещодавнього скандалу через питання „Північного потоку-2“ — ред.) і менше цих жартівників серед послів. Заклики до заміни американського посла Обами в Україні зростають”, — написав він у Twitter.