Трамп і Ердоган обговорили ситуацію в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада УНН. Президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Президент Трамп підтвердив стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Туреччиною, зокрема в боротьбі з тероризмом у всіх його формах та сприяння регіональної стабільності. Про це повідомляє прес-служба Білого дому, передає УНН.
Зазначається, що сторони досягли нових домовленостей про спільну боротьбу з терористами.
"Стосовно Сирії два лідери обговорили важливість реалізації резолюції 2254 РБ ООН і підтримки проведеного під егідою ООН Женевського процесу щодо мирного виходу з громадянської війни", - повідомила прес-служба Білого дому.
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Також лідери обговорили можливість закупівлі Туреччиною американської військової техніки.
Нагадаємо, американські сили залишаться на території Сирії після того, як буде одержана кінцева перемога в цій країні над терористичним угрупованням "Ісламська держава", з метою тиску на Асада та мирного розв'язання громадянської війни в Сирії.