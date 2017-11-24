Трамп і Ердоган обговорили ситуацію в Сирії

Зазначається, що сторони досягли нових домовленостей про спільну боротьбу з терористами.

"Стосовно Сирії два лідери обговорили важливість реалізації резолюції 2254 РБ ООН і підтримки проведеного під егідою ООН Женевського процесу щодо мирного виходу з громадянської війни", - повідомила прес-служба Білого дому.

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Також лідери обговорили можливість закупівлі Туреччиною американської військової техніки.

Нагадаємо, американські сили залишаться на території Сирії після того, як буде одержана кінцева перемога в цій країні над терористичним угрупованням "Ісламська держава", з метою тиску на Асада та мирного розв'язання громадянської війни в Сирії.