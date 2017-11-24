Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Отмечается, что стороны достигли новых договоренностей о совместной борьбе с террористами.

"Что касается Сирии два лидера обсудили важность реализации резолюции 2254 СБ ООН и поддержки проведенного под эгидой ООН Женевского процесса по мирному выходу из войны", - сообщила пресс-служба Белого дома.

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Также лидеры обсудили возможность закупки Турцией американской военной техники.

Напомним, американские силы останутся на территории Сирии после того, как будет получена конечная победа в этой стране над террористической группировкой "Исламское государство", с целью давления на Асада и мирного разрешения гражданской войны в Сирии.