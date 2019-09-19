Трамп доручив посилити санкції проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що доручив міністру фінансів Стівену Мнучіну “істотно посилити санкції” щодо Ірану на тлі ескалації напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном. Про це повідомляє УНН із посиланням допис Трампа у Twitter.
“Я тільки що доручили міністру фінансів суттєво посилити санкції відносно країни Іран”, — написав Трамп.
Жодних подробиць про плановані заходи він не навів.
Рішення президента США не сподобалось екс-директору ЦРУ Джону Бреннану, який є непримиренним критиком Трампа, якого після свого відходу з посади у 2017-му році звинувачував у змові з Росією під час виборів 2016-го року.
“Іран завдав удару по нафтових об’єктах Саудівської Аравії через санкції — чи він (Трамп) справді очікує, що нові санкції стримають їх? Кожен має усвідомити, що Дональд Трамп не має жодного уявлення, як захистити нашу національну безпеку та глобальну стабільність”, — відзначив Бреннан у Twitter.
Нагадаємо, у минулі вихідні нафтові об’єкти у Саудівській Аравії піддалися атакам, відповідальність за які деякі представники американської влади покладають на Іран. Тегеран ці звинувачення відкидає.
Відповідальність за удари взяли на себе пов’язані з Іраном єменські повстанці Хуті. Саудівська Аравія заявляє, що її нафтова галузь, яка у результаті ударів позбулася половини потужностей, буде повністю відновлена до кінця місяця. Ер-Ріяд також обіцяє надати суду докази причетності Ірану до атак.
Білий дім і Міністерство фінансів поки не надають коментарів. Напружені відносини між США і Іраном ще більше загострилися після того, як Трамп вийшов з міжнародної ядерної угоди з Тегераном, назвавши її недостатньо жорсткою, і відновив санкції відносно Ірану.