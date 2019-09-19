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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64095 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 112035 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103862 просмотра

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6 марта, 14:10 • 110783 просмотра

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Трамп поручил усилить санкции против Ирана

Трамп поручил усилить санкции против Ирана

Киев  •  УНН

 • 8260 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что поручил министру финансов Стивену Мнучину “существенно усилить санкции” в отношении Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает УНН со ссылкой сообщение Трампа в Twitter.

“Я только что поручили министру финансов существенно ужесточить санкции в отношении страны Иран”, — написал Трамп.

Никаких подробностей о планируемых мероприятиях он не привел.

Решение президента США не понравилось экс-директору ЦРУ Джон Бреннану, который является непримиримым критиком Трампа, который после своего ухода с поста в 2017 году обвинял в сговоре с Россией во время выборов 2016-го года.

“Иран нанес удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии из-за санкций — или он (Трамп) действительно ожидает, что новые санкции сдержат их? Каждый должен осознать, что Дональд Трамп не имеет никакого представления, как защитить нашу национальную безопасность и глобальную стабильность”, — отметил Бреннан в Twitter.

Напомним, в минувшие выходные нефтяные объекты в Саудовской Аравии подверглись атакам, ответственность за которые некоторые представители американских властей возлагают на Иран. Тегеран эти обвинения отвергает.

Ответственность за удары взяли на себя связанные с Ираном йеменские повстанцы Хути. Саудовская Аравия заявляет, что ее нефтяная отрасль, которая в результате ударов лишилась половины мощностей, будет полностью восстановлена до конца месяца. Эр-Рияд также обещает представить доказательства причастности Ирана к атакам.

Белый дом и Министерство финансов пока не предоставляют комментариев. Напряженные отношения между США и Ираном еще больше обострились после того, как Трамп вышел из международной ядерной сделки с Тегераном, назвав ее недостаточно жесткой, и восстановил санкции в отношении Ирана.

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