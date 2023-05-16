Трамп дорікнув ДеСантісу щодо "надто жорстких" заборон на аборти у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував губернатора Флориди Рона ДеСантіса за його позицію щодо абортів, заявивши в інтерв’ю The Messenger, що шеститижневе обмеження у Флориді було "надто жорстким", пише УНН.
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Дональд Трамп відмовився розповісти про свою власну позицію щодо абортів. Натомість він заявив, що "прихильники життя" висловилися проти законопроекту ДеСантіса.
"Він повинен робити те, що він повинен робити. Подивіться на те, що зробив ДеСантіс, багато людей навіть не впевнені, чи знав він, що робив. Але він підписав закон, і багато людей у русі за життя вважають, що це було занадто жорстко", - сказав Трамп.
На запитання про те, чи підтримає він обмеження на аборти після шести тижнів вагітності, Трамп відповів, що "розглядає всі варіанти".
Контекст
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс підписав у квітні законопроект, який забороняє більшість абортів після шести тижнів вагітності, за винятком випадків, коли вагітність загрожує здоров'ю матері, є результатом згвалтування або інцесту та не перевищує 15 тижнів, або плід нежиттєздатний.
Законодавчий орган Флориди, в якому домінують республіканці, ухвалив текст 70 голосами проти 40.
Це вдруге раз на рік, коли Флорида скоротила законний термін для аборту. До цього ДеСантіс підписав закон, який скоротив його з 24 до 15 тижнів без винятків для згвалтування або інцесту.