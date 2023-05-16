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Трамп упрекнул ДеСантиса в "слишком жестких" запретах на аборты во Флориде

Трамп упрекнул ДеСантиса в "слишком жестких" запретах на аборты во Флориде

Киев • УНН

 • 772558 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Флориды Рона ДеСантиса за его позицию по абортам, заявив в интервью The Messenger, что шестинедельное ограничение во Флориде было "слишком жестким", пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп отказался рассказать о своей собственной позиции по абортам. Вместо этого он заявил, что "сторонники жизни" высказались против законопроекта ДеСантиса.

"Он должен делать то, что он должен делать. Если вы посмотрите на то, что сделал ДеСантис, многие люди даже не уверены, знал ли он, что делал. Но он подписал закон, и многие люди в движении за жизнь считают, что это было слишком жестко", - сказал Трамп.

На вопрос о том, поддержит ли он ограничение на аборты после шести недель беременности, Трамп ответил, что "рассматривает все варианты".

Контекст

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал в апреле законопроект, который запрещает большинство абортов после шести недель беременности, за исключением случаев, когда беременность угрожает здоровью матери, является результатом изнасилования или инцеста и не превышает 15 недель, или плод нежизнеспособен.

Законодательный орган Флориды, в котором доминируют республиканцы, принял текст 70 голосами против 40.

Это второй раз за год, когда Флорида сокращает законный срок для аборта. До этого ДеСантис подписал закон, который сократил его с 24 до 15 недель без исключений для изнасилования или инцеста.

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