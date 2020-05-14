Трамп допустив повний розрив відносин США з Китаєм

"Є багато речей, які ми могли б зробити, наприклад, розірвати відносини", - сказав Трамп.

Повідомляється, що адміністрація Трампа обмірковує шляхи можливого покарання або отримання фінансової компенсації від Китаю за, ймовірно, неправдиву інформацію про коронавіруси.

У Білому домі вважають, що, якщо розрив всіх відносин відбудеться - це заощадить США 500 млрд доларів.

Нагадаємо, що в Сенат Конгресу США внесли законопроект, що дозволяє президенту Дональду Трампу ввести санкції проти Китаю за відмову у співпраці при з'ясуванні причин виникнення пандемії коронавірусу. Це зробив у вівторок, 12 травня, сенатор-республіканець Ліндсі Грем.