Трактор наїхав на міну: на Херсонщині загинув аграрій

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У районі Новопетрівки тракторист проводив польові роботи. Трактор наїхав на міну, залишену російською армією.

Через вибух боєприпасу чоловік дістав поранення і загинув.

"Чимало полів Херсонщини - заміновані. Тож подбайте про свою безпеку, не перебувайте у місцях, які ще не обстежили сапери", - додали в ОВА.

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