Трактор наїхав на міну: на Херсонщині загинув аграрій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На Херсонщині через російську вибухівку загинув аграрій, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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У районі Новопетрівки тракторист проводив польові роботи. Трактор наїхав на міну, залишену російською армією.
Через вибух боєприпасу чоловік дістав поранення і загинув.
"Чимало полів Херсонщини - заміновані. Тож подбайте про свою безпеку, не перебувайте у місцях, які ще не обстежили сапери", - додали в ОВА.
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