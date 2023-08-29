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Трактор наїхав на міну: на Херсонщині загинув аграрій

Трактор наїхав на міну: на Херсонщині загинув аграрій

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. На Херсонщині через російську вибухівку загинув аграрій, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

Деталі

У районі Новопетрівки тракторист проводив польові роботи. Трактор наїхав на міну, залишену російською армією.

Через вибух боєприпасу чоловік дістав поранення і загинув.

"Чимало полів Херсонщини - заміновані. Тож подбайте про свою безпеку, не перебувайте у місцях, які ще не обстежили сапери", - додали в ОВА.

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