Трактор наехал на мину: на Херсонщине погиб аграрий

Детали

В районе Новопетровки тракторист проводил полевые работы. Трактор наехал на мину, оставленную российской армией.

Из-за взрыва боеприпаса мужчина получил ранения и погиб.

"Многие поля Херсонщины - заминированы. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности, не находитесь в местах, которые еще не обследовали саперы", - добавили в ОВА.

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