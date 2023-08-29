Трактор наехал на мину: на Херсонщине погиб аграрий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На Херсонщине из-за российской взрывчатки погиб аграрий, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
В районе Новопетровки тракторист проводил полевые работы. Трактор наехал на мину, оставленную российской армией.
Из-за взрыва боеприпаса мужчина получил ранения и погиб.
"Многие поля Херсонщины - заминированы. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности, не находитесь в местах, которые еще не обследовали саперы", - добавили в ОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Сумщине трактор подорвался на мине