Трагедія у таборі "Вікторія": відповідальному за пожежну безпеку оголосили підозру

"Слідством встановлено, що протягом 2016-17 рр під час перевірки дитячого табору "Вікторія" було виявлено 30 порушень правил пожежної безпеки, однак одне порушення, а саме: відсутність централізованого підключення протипожежної безпеки до ліцезійного пульту не було ліквідовано. Зважаючи на те, що діяв мораторій на перевірку закладів співробітниками ДСНС, керівник Київського відділення ДСНС у м. Одеса, мав би звернутися до суду із заявою про зупинення діяльності дитячого табору. Однак цього не було зроблено", - зазначив Жученко.

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Державне обвинувачення звернеться до суду із заявою про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді домашнього арешту. Станом на сьогодні, прокуратурою Одеської області оголошено підозру двом посадовцям: заступнику мера Одеси, а також начальнику Київського відділення ДСНС у м.Одеса.

Як повідомляв УНН, у ході розслідування кримінального провадження за фактом службової недбалості, що спричинила загибель трьох дітей у таборі "Вікторія", слідчі прокуратури Одеської області 3 жовтня повідомили про підозру колишньому заступнику Одеського міського голови (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, ДСНС зафіксувала різке збільшення пожеж цього року. У відомстві зазначають, що не всі пожежонебезпечні підприємства вдається перевірити в термін.

Через опір власників підприємств, які прикриваються мораторієм, співробітники ДСНС змушені звертатися до суду, щоб отримати дозвіл на перевірки. Крім того, на мораторій скаржаться в Мінприроди, Держпродспоживслужби і МЕРТ.