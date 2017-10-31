Трагедия в лагере "Виктория": ответственному за пожарную безопасность объявили подозрение

"Следствием установлено, что в течение 2016-17 гг во время проверки детского лагеря "Виктория" было выявлено 30 нарушений правил пожарной безопасности, однако одно нарушение, а именно: отсутствие централизованного подключения противопожарной безопасности к лицезийному пульту не была ликвидирована. Учитывая то, что действовал мораторий на проверку заведений сотрудниками ГСЧС, руководитель Киевского отделения ГСЧС в г. Одесса, должен был обратиться в суд с заявлением о приостановлении деятельности детского лагеря. Однако этого не было сделано", - отметил Жученко.

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Государственное обвинение обратится в суд с заявлением об избрании меры пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста. На сегодня, прокуратурой Одесской области объявлено подозрение двум чиновникам: заместителю мэра Одессы, а также начальнику Киевского отделения ГСЧС в г.Одесса.

Напомним, в ходе расследования уголовного производства по факту служебной халатности, повлекшей гибель троих детей в лагере "Виктория", следователи прокуратуры Одесской области 3 октября сообщили о подозрении бывшему заместителю городского головы (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Напомним, ГСЧС зафиксировала резкое увеличение пожаров в этом году. В ведомстве отмечают, что не все пожароопасные предприятия удается проверить в срок.

Через сопротивление владельцев предприятий, которые прикрываются мораторием, сотрудники ГСЧС вынуждены обращаться в суд, чтобы получить разрешение на проверки. Кроме того, на мораторий жалуются в Минприроды, Госпродпотребслужбе и МЭРТ.