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The New York Times

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Трагедія у Броварах: поліція отримала понад 300 повідомлень від свідків авіакатастрофи та опитала понад 2 тисячі людей

Київ • УНН

 • 1462167 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Слідчі Національної поліції отримали звернення понад 300 свідків авіакатастрофи у Броварах, яка забрала життя 14 людей, включаючи керівництва Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомила на брифінгу речниця Національної поліції Мар’яна Рева, передає кореспондент УНН.

Трагедія у Броварах: поліція отримала понад 300 повідомлень від свідків авіакатастрофи та опитала понад 2 тисячі людей

Деталі

Вона повідомила, що поліція одразу отримала 70 повідомлень про падіння гвинтокрила на території дитячого садочку у передмісті Києва.

Після того, на місце події одразу були скеровані наряди поліції, також оперативно прибули рятувальники, які мали гасити пожежу.

Оперативно була створена міжвідомча слідча група, яка має розслідувати всі обставини цього інциденту, та яка має встановити причини, чому трапилася ця авіатроща.

Слідчі поліції долучені до цього розслідування, однак, основне слідство веде Служба безпеки України.

Цитата

“Загалом, поліцейські на місці опитали, а також отримали звернення понад 300 очевидців цієї події. Крім того, провели подомові обходи, загалом опитали понад 2 тисячі людей. Усі ці матеріали будуть акумульовані та передані органу, який проводить розслідування”, – зазначила речниця.

Наразі завершена пошуково-рятувальна операція, залишки гелікоптера вивезли з території дитячого садка.

Всього на місці працювало приблизно 5 слідчо-оперативних груп. Серед них – криміналісти, які оперативно збирали доказову базу, поліцейські Патрульної поліції, поліцейські блоку ювенальної превенції. Також були залучені працівники блоку превенції – дільничні офіцери, які проводили подомові обходи.

Нагадаємо

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС.

На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.

Усі 9 людей на борту вертольота загинули.

Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

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