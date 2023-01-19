Трагедия в Броварах: полиция получила более 300 сообщений от свидетелей авиакатастрофы и опросила более 2 тысяч человек

Детали

Она сообщила, что полиция сразу получила 70 сообщений о падении вертолета на территории детского сада в пригороде Киева.

После того, на место происшествия сразу были направлены наряды полиции, также оперативно прибыли спасатели, которые должны были тушить пожар.

Оперативно была создана межведомственная следственная группа, которая должна расследовать все обстоятельства этого инцидента, и которая должна установить причины, почему случилась эта авиакатастрофа.

Следователи полиции приобщены к этому расследованию, однако, основное следствие ведет Служба безопасности Украины.

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“В общем, полицейские на месте опросили, а также получили обращения более 300 очевидцев этого события. Кроме того, провели подомовые обходы, в общем опросили более 2 тысяч человек. Все эти материалы будут аккумулированы и переданы органу, который проводит расследование”, – отметила пресс-секретарь.

Сейчас завершена поисково-спасательная операция, остатки вертолета вывезли с территории детского сада.

Всего на месте работало около 5 следственно-оперативных групп. Среди них – криминалисты, которые оперативно собирали доказательную базу, полицейские Патрульной полиции, полицейские блока ювенальной превенции. Также были привлечены работники блока превенции – участковые офицеры, которые проводили подомовые обходы.

Напомним

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС.

На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

Все 9 человек на борту вертолета погибли.

В общем известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.