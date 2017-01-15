Традиційний фестиваль маланок відбувся у Чернівцях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Шостий щорічний “Маланка-фест” відбувся у Чернівцях. Наприкінці дня серед понад чотирьох десятків колективів були визначені переможці, передає кореспондент УНН.
Більше сорока колективів з Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської областей, а також з Румунії взяли участь у традиційному фестивалі маланок у Чернівцях.
Центральними вулицями міста під народну українську та румунську музику, а також жартівливі сучасні українські пісні пройшли як традиційні персонажі переберїі (дід, баба, чорт, волхви, ведмідь, коза, маланочка або наречена, жовніри) так і сучасні – Санта-Клаус, спартанці, пірати, давні єгиптяни, політики.
Переможцями цьогорічного фестивалю став колектив з буковинського села Чагор, учасники якого вдягли костюми давніх єгиптян та представили рухому платформу зі сфінксом.
Переберія (Маланка) – традиційне святкування, яке припадає на Щедрий вечір (13 січня, також у цей день за церковим календарем вшановується свята Меланія), напередодні церковного свята св.Василя.
Переберія розповсюджена по всій Україні, однак у селах Західної України, зокрема на Буковині, місцеві жителі особливо вшановують цю традицію. Здебільшого участь у святкуваннях беруть молоді люди. Традиційне маланкування, або ж «водіння кози», збереглося у багатьох селах, однак з року в рік святкування дещо змінюється – додаються нові персонажі, наприклад сучасні українські політики, персонажі з кіно та мультфільмів.
Попри те, що свято трансформується під впливом сучасних тенденцій, у багатьох населених пунктах Чернівецької області намагаються зберегти давні традиції святкування переберії. Найбільш аутентичними вважаються гуляння у Вашківцях та Красноїльську, які щорічно збирають тисячі бажаючих подивитися на цей український карнавал.