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Традиционный фестиваль маланок состоялся в Черновцах

Традиционный фестиваль маланок состоялся в Черновцах

Киев • УНН

 • 17729 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Шестой ежегодный "Маланка-фест" состоялся в Черновцах. В конце дня среди более четырех десятков коллективов были определены победители, передает корреспондент УНН.

Более сорока коллективов из Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областей, а также из Румынии приняли участие в традиционном фестивале маланок в Черновцах.

По центральным улицам города под народную украинскую и румынскую музыку, а также шуточные современные украинские песни прошли как традиционные персонажи переберии (дед, бабка, черт, волхвы, медведь, коза, маланочка или невеста, солдаты), так и современные - Санта-Клаус, спартанцы, пираты, древние египтяне, политики.

Победителями фестиваля стал коллектив из буковинского села Чагор, участники которого надели костюмы древних египтян и представили подвижную платформу со сфинксом.

Переберия (Маланка) - традиционное празднование, которое приходится на Щедрый вечер (13 января, также в этот день по церковному календарю почитается святая Мелания), накануне церковного праздника св.Василия.

Переберия распространена по всей Украине, однако в селах Западной Украины, в частности на Буковине, местные жители особо почитают эту традицию. В основном участие в торжествах принимают молодые люди. Традиционное маланкование, или "вождение козы", сохранилось во многих селах, однако из года в год празднование немного меняется - добавляются новые персонажи, например современные украинские политики, персонажи из кино и мультфильмов.

Несмотря на то, что праздник трансформируется под влиянием современных тенденций, во многих населенных пунктах Черновицкой области пытаются сохранить древние традиции празднования переберии. Наиболее аутентичными считаются гуляния в Вашкивцах и Красноильске, которые ежегодно собирают тысячи желающих посмотреть на этот украинский карнавал.

Украинские Национальные Новости

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