Традиційні сільськогосподарські ярмарки пройдуть у Київі 3-4 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Цими вихідними у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Цими вихідними, 3 та 4 червня, за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки", - йдеться у повідомленні.
Ярмарки відбудуться:
3 червня (субота) 2017 року у:
•Голосіївському районі – вул. Паньківська;
•Деснянському районі вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
•Дніпровському районі – б-р Бучми, 2-10;
•Печерському районі – вул. К. Білокур;
•Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
•Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
•Солом’янському районі – просп. Комарова, (до вул. Чумака);
•Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
4 червня (неділя) 2017 року у:
•Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
•Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
•Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Як повідомляв УНН 31 травня, сезонні ярмарки пройдуть у столиці 31 травня–4 червня.