Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Киеве 3-4 июня

"В эти выходные, 3 и 4 июня, при содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки", - говорится в сообщении.

Ярмарки состоятся:

3 июня (суббота) 2017 года в:

• Голосеевском районе - ул. Паньковская;

• Деснянском районе ул. М. Цветаевой (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)

• Днепровском районе - б-р Бучмы, 2-10;

• Печерском районе - ул. К. Билокур;

• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

• Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7

• Соломенском районе - просп. Комарова, (до ул. Чумака)

• Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.

4 июня (воскресенье) 2017 года в:

• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);

• Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79;

• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Как сообщал УНН 31 мая, сезонные ярмарки пройдут в столице 31 мая-4 июня.