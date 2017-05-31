Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Киеве 3-4 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В эти выходные в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"В эти выходные, 3 и 4 июня, при содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки", - говорится в сообщении.
Ярмарки состоятся:
3 июня (суббота) 2017 года в:
• Голосеевском районе - ул. Паньковская;
• Деснянском районе ул. М. Цветаевой (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)
• Днепровском районе - б-р Бучмы, 2-10;
• Печерском районе - ул. К. Билокур;
• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7
• Соломенском районе - просп. Комарова, (до ул. Чумака)
• Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.
4 июня (воскресенье) 2017 года в:
• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
• Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79;
• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Как сообщал УНН 31 мая, сезонные ярмарки пройдут в столице 31 мая-4 июня.