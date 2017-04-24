Товарообіг з Китаєм становив торік 6,5 млрд дол. – Г.Зубко

“2016 року двосторонній товарообіг України з Китаєм склав 6,5 млрд долл. При цьому ЄС імпортує китайської продукції на 300 млрд долл. щороку, а отже значна частина товарного потоку може бути спрямована через Україну”, — сказав він.

Г.Зубко наголосив, що Україна готова запропонувати перспективні інвестиційні проекти і напрямки. За його словами, слід просуватися від співпраці у точкових проектах до системної маршрутної карти стратегічного українсько-китайського співробітництва в рамках проекту “Один пояс — один шлях”.

Він зазначив, що проект “Один пояс — Один шлях” — стратегія глобального розвитку Китаю з іншими країнами і один із амбітних та перспективних проектів 21 століття.

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“Можливість співробітництва і участь у проекті „Один пояс — Один шлях“ є важливим для розвитку як української економіки, так і взаємовідносин з КНР. Ініціатива „Один пояс — Один шлях“ відроджує дух Шовкового шляху, забезпечує „ергономіку“ ринків Китаю і України. Шовковий Шлях — це інвестиційна артерія, яка зв’язує Центральну Азію із Європою і іншими регіонами світу. Україна — перша європейська країна на цьому шляху. Ми готові зробити свій внесок і технологічну оптимізацію інфраструктури і транспортних систем Євразії, аби запустити імпульс у зростання світової економіки”, — наголосив Г.Зубко.