Товарооборот с Китаем составил в прошлом году 6,5 млрд долл. - Г.Зубко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34540 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100543 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152408 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114853 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115574 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111990 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103919 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106948 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103462 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152595 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Товарооборот с Китаем составил в прошлом году 6,5 млрд долл. - Г.Зубко

Товарооборот с Китаем составил в прошлом году 6,5 млрд долл. - Г.Зубко

Киев  •  УНН

 • 11835 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Товарооборот между Украиной и Китаем за 2016 составил 6,5 млрд долл. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на открытии недели китайско-украинского культурного обмена "Один пояс - один путь", передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"2016 двусторонний товарооборот Украины с Китаем составил 6,5 млрд долл. При этом ЕС импортирует китайской продукции на 300 млрд долл. Ежегодно, а следовательно значительная часть товарного потока может быть направлена ​​через Украину", - сказал он.

Г.Зубко подчеркнул, что Украина готова предложить перспективные инвестиционные проекты и направления. По его словам, следует продвигаться от сотрудничества в точечных проектах в системной маршрутной карте стратегического украинского-китайского сотрудничества в рамках проекта "Один пояс - один путь".

Он отметил, что проект "Один пояс - один путь" - стратегия глобального развития Китая с другими странами и один из амбициозных и перспективных проектов 21 века.

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"Возможность сотрудничества и участие в проекте "Один пояс - один путь" является важным для развития как украинской экономики, так и взаимоотношений с КНР. Инициатива "Один пояс - один путь" возрождает дух Шелкового пути, обеспечивает "эргономику" рынков Китая и Украины. Шелковый Путь - это инвестиционная артерия, которая связывает Центральную Азию с Европой и другими регионами мира. Украина - первая европейская страна на этом пути. Мы готовы внести свой вклад и технологическую оптимизацию инфраструктуры и транспортных систем Евразии, чтобы запустить импульс в рост мировой экономики", - подчеркнул Г.Зубко.

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