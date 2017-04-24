Товарооборот с Китаем составил в прошлом году 6,5 млрд долл. - Г.Зубко

"2016 двусторонний товарооборот Украины с Китаем составил 6,5 млрд долл. При этом ЕС импортирует китайской продукции на 300 млрд долл. Ежегодно, а следовательно значительная часть товарного потока может быть направлена ​​через Украину", - сказал он.

Г.Зубко подчеркнул, что Украина готова предложить перспективные инвестиционные проекты и направления. По его словам, следует продвигаться от сотрудничества в точечных проектах в системной маршрутной карте стратегического украинского-китайского сотрудничества в рамках проекта "Один пояс - один путь".

Он отметил, что проект "Один пояс - один путь" - стратегия глобального развития Китая с другими странами и один из амбициозных и перспективных проектов 21 века.

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"Возможность сотрудничества и участие в проекте "Один пояс - один путь" является важным для развития как украинской экономики, так и взаимоотношений с КНР. Инициатива "Один пояс - один путь" возрождает дух Шелкового пути, обеспечивает "эргономику" рынков Китая и Украины. Шелковый Путь - это инвестиционная артерия, которая связывает Центральную Азию с Европой и другими регионами мира. Украина - первая европейская страна на этом пути. Мы готовы внести свой вклад и технологическую оптимизацию инфраструктуры и транспортных систем Евразии, чтобы запустить импульс в рост мировой экономики", - подчеркнул Г.Зубко.