Товариство Червоного Хреста допомагатиме з розшуком зниклих безвісти у зв’язку з війнами

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство у справах ветеранів і Товариство Червоного Хреста домовились про співпрацю щодо розшуку зниклих безвісти у зв’язку з війнами, а також організацією роботи з надання підтримки ветеранам і родинам загиблих та зниклих безвісті. Про це повідомляє Мінветеранів у Telegram-каналі, передає УНН.