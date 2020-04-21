Товариство Червоного Хреста допомагатиме з розшуком зниклих безвісти у зв’язку з війнами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство у справах ветеранів і Товариство Червоного Хреста домовились про співпрацю щодо розшуку зниклих безвісти у зв’язку з війнами, а також організацією роботи з надання підтримки ветеранам і родинам загиблих та зниклих безвісті. Про це повідомляє Мінветеранів у Telegram-каналі, передає УНН.
“Мінветеранів і Товариство Червоного Хреста підписали меморандум про співпрацю. Домовилися спільно працювати над розшуком зниклих безвісти у зв’язку з війнами, організувати роботу з надання психосоціальної підтримки ветеранам і допомагати самотнім і непрацездатним ветеранам війни, родинам загиблих та зниклих безвісті в першочергових потребах”, — йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що співпраця не буде обмежуватись лише періодом боротьби з коронавірусною інфекцією.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером, під час якої домовився про надання Україні медичного обладнання та медикаментів.