Общество Красного Креста будет помогать с поиском пропавших без вести в связи с войнами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министерство по делам ветеранов и Общество Красного Креста договорились о сотрудничестве по розыску пропавших без вести в связи с войнами, а также организации работы по оказанию поддержки ветеранам и семьям погибших и пропавших без вести. Об этом сообщает Минветеранов в Telegram-канале, передает УНН.
"Минветеранов и Общество Красного Креста подписали меморандум о сотрудничестве. Договорились совместно работать над поиском пропавших без вести в связи с войнами, организовать работу по оказанию психосоциальной поддержки ветеранам и помогать одиноким и нетрудоспособным ветеранам войны, семьям погибших и пропавших без вести в первоочередных потребностях", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сотрудничество не будет ограничиваться только периодом борьбы с коронавирусной инфекцией.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, во время которого стороны договорился о предоставлении Украине медицинского оборудования и медикаментов.