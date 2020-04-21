Общество Красного Креста будет помогать с поиском пропавших без вести в связи с войнами

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министерство по делам ветеранов и Общество Красного Креста договорились о сотрудничестве по розыску пропавших без вести в связи с войнами, а также организации работы по оказанию поддержки ветеранам и семьям погибших и пропавших без вести. Об этом сообщает Минветеранов в Telegram-канале, передает УНН.