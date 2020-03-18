Червоний Хрест надасть Україні медобладнання та ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером, під час якої домовився про надання Україні відповідного медичного обладнання та медикаментів. По це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Глава держави відзначив важливість співпраці між Україною та МКЧХ у протидії пандемії коронавірусу. Було домовлено про надання Україні Міжнародним комітетом Червоного Хреста відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави, сформований за дорученням Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.
Також співрозмовники дійшли згоди щодо важливості забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території Російської Федерації, серед іншого – за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня.
Повідомляється, що співрозмовники домовилися координувати подальші зусилля щодо обміну утримуваними особами, а також обговорили важливість співпраці з метою розшуку українців, які зникли безвісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму.
Під час розмови йшлося й про безпекову ситуацію на Донбасі.
Співрозмовники домовилися, що візит президента МКЧХ в Україну, зокрема для особистого ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі, відбудеться, за можливості, найближчим часом.
Нагадаємо, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, яка стане наслідком світової кризи через епідемію коронавірусу.