Червоний Хрест надасть Україні медобладнання та ліки

КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером, під час якої домовився про надання Україні відповідного медичного обладнання та медикаментів. По це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.