"Тоттенхем" зробив догану Моурінью через порушення правил карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Португальський наставник "Тоттенхему" Жозе Моурінью порушив правила карантину під час коронавірусної пандемії. Лондонський клуб зробив догану наставнику, інформує УНН з посиланням на Tuttomercatoweb і The Telegraph.
Моурінью організував тренування з гравцем півзахисту команди Тангаєм Ндомбеле в громадському парку в Барнеті. Інші гравці команди Девінсон Санчес і Райан Сессегнон також тренувалися в тому ж парку, не дотримуючись положень про соціальне дистанціювання.
Керівництво лондонської команди залишилось незадоволеним діями тренера команди та зробила йому догану.
Португалець визнав свою провину.
"Я визнаю, що мої дії не відповідали урядовому протоколу і що ми повинні мати тільки контакти з членами нашої сім'ї. Вкрай важливо, щоб кожен виконав свою частину і слідував інструкціям, щоб підтримати героїв Національної служби охорони здоров'я у порятунку життів", - наголосив Моурінью.
Додамо, що "шпори" йдуть восьмими в АПЛ – 29 матчів і 41 набране очко.