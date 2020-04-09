"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за нарушения правил карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40006 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49070 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 63774 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64295 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 91105 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77338 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101524 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105456 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130629 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130233 просмотра

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Актуальное
"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за нарушения правил карантина

"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за нарушения правил карантина

Киев  •  УНН

 • 14283 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Португальский наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью нарушил правила карантина при коронавирусной пандемии. Лондонский клуб сделал выговор наставнику, информирует УНН со ссылкой на Tuttomercatoweb и The Telegraph.

Моуринью организовал тренировки с игроком полузащиты команды Тангаем Ндомбеле в общественном парке в Барнет. Другие игроки команды Девинсон Санчес и Райан Сессегнон также тренировались в том же парке, не соблюдая положений о социальном дистанцировании.

Руководство лондонской команды осталось недовольным действиями тренера команды и сделала ему выговор.

Португалец признал свою вину.

"Я признаю, что мои действия не соответствовали правительственному протоколу, и мы должны иметь только контакты с членами нашей семьи. Крайне важно, чтобы каждый выполнил свою часть и следовал инструкциям, чтобы поддержать героев Национальной службы здравоохранения в спасении жизней" , - отметил Моуринью.

Добавим, что "шпоры" идут восьмыми в АПЛ - 29 матчей и 41 набранное очко.

Украинские Национальные Новости

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