"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за нарушения правил карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Португальский наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью нарушил правила карантина при коронавирусной пандемии. Лондонский клуб сделал выговор наставнику, информирует УНН со ссылкой на Tuttomercatoweb и The Telegraph.
Моуринью организовал тренировки с игроком полузащиты команды Тангаем Ндомбеле в общественном парке в Барнет. Другие игроки команды Девинсон Санчес и Райан Сессегнон также тренировались в том же парке, не соблюдая положений о социальном дистанцировании.
Руководство лондонской команды осталось недовольным действиями тренера команды и сделала ему выговор.
Португалец признал свою вину.
"Я признаю, что мои действия не соответствовали правительственному протоколу, и мы должны иметь только контакты с членами нашей семьи. Крайне важно, чтобы каждый выполнил свою часть и следовал инструкциям, чтобы поддержать героев Национальной службы здравоохранения в спасении жизней" , - отметил Моуринью.
Добавим, что "шпоры" идут восьмыми в АПЛ - 29 матчей и 41 набранное очко.