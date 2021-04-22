“Тоттенхем” переміг у першому поєдинку без Моурінью

Деталі

Господарі програвали з 30 хвилини до 60 допоки не відзначився Гарет Бейл. На 90 хвилині Сон Хон-Мін приніс господарям звитягу ударом з пенальті — 2:1.

Таким чином, “шпори” через місяць здобули перемогу в чемпіонаті Англії — 6 місце з 53 очками.

Примітно, що це перша гра “Тоттенхема” після звільнення Жозе Моурінью.

Доповнення

На цю гру “шпор” виводив Райан Мейсон у віці 29 років і 312 днів. Таким чином наставник “Тоттенхема” став наймолодшим тренером в Прем’єр-ліги.