"Тоттенхэм" победил в первом поединке без Моуринью
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Лондонский “Тоттенхэм” сыграл поединок 29 тура Английской Премьер-лиги с “Саутгемптоном”, сообщает УНН со ссылкой на сайт лондонского клуба.
Детали
Хозяева проигрывали с 30 минуты до 60 пока не отметился Гарет Бэйл. На 90 минуте Сон Хон-Мин принес хозяевам победу ударом с пенальти — 2: 1.
Таким образом, “шпоры” через месяц одержали победу в чемпионате Англии — 6 место из 53 очками.
Примечательно , что это первая игра “Тоттенхэма” после освобождения Жозе Моуринью.
Дополнение
На эту игру “шпор” выводил Райан Мейсон в возрасте 29 лет и 312 дней. Таким образом наставник “Тоттенхэма” стал самым молодым тренером в Премьер-лиги.