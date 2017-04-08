"Тотенхем" здобув шосту поспіль перемогу в АПЛ

На перерву команда Маурісіо Почеттіно пішла за відчутної переваги на табло — 3:0. Спочатку ефектним обвідним ударом здалеку відзначився Деле Аллі. Далі Ерік Дайєр подвоїв перевагу, а ще один дальній удар Сон Хинміна завершився третім взяттям воріт гостей.

По перерві підопічним Вальтера Маццарі не вдалося відігратися, натомість “Тотенхем” забив вчетверте — дубль оформив Сон Хинмін.

Таким чином в активі “Тотенхема” стало 68 очок, що на 4 менше від показника “Челсі”, але у “синіх” є гра в запасі.

Примітно, що востаннє “Тотенхем” втрачав очки в АПЛ у грі 11 лютого з “Ліверпулем” (0:2).

Додамо, що “Вотфорд” залишився десятим з 37 очками.