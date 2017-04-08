"Тоттенхэм" одержал шестую подряд победу в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В матче 32-го тура АПЛ лондонский “Тоттенхэм” продолжил выигрышную серию, разгромив “Уотфорд” — 4: 0, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
На перерыв команда Почеттино пошла при ощутимом преимуществе на табло — 3: 0. Сначала эффектным обводящим ударом издали отличился Деле Алле. Далее Эрик Дайер удвоил преимущество, а еще один дальний удар Сон Хинмина завершился третьим взятием ворот гостей.
После перерыва подопечным Вальтера Маццари не удалось отыграться, а “Тоттенхэм” забил четвертый — дубль оформил Сон Хинмин.
Таким образом в активе “Тоттенхэма” стало 68 очков, что на 4 меньше показателя “Челси”, но у “синих” есть игра в запасе.
Примечательно, что в последний раз “Тоттенхэм” терял очки в АПЛ в игре 11 февраля с “Ливерпулем” (0: 2).
Добавим, что “Уотфорд” остался десятым с 37 очками.