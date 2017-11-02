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"Тотенхем" та "Манчестер Сіті" пробилися до плей-оф ЛЧ

"Тотенхем" та "Манчестер Сіті" пробилися до плей-оф ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Два англійські клуби "Тотенхем" та "Манчестер Сіті" гарантували собі путівки до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на УЄФА.

Лондонці вдома приймали минулорічного тріумфатора ЛЧ мадридський "Реал".

На перерву колективи пішли за рахунку 1:0 на користь господарів. Довгий закид в штрафну завершився прострілом в один дотик від Тріппьєра на Деле Аллі. 21-річний півзахисник у стрибку переправив м'яч у сітку воріт Касільї. На 65 хвилині титулований мадридський клуб програвав із непристойним результатом на табло – 3:0. Деле Аллі на підступах до штрафної опонентів двічі обіграв Каземіро та оформив дубль. Від розгромної поразки гостей врятував Кріштіану Роналду – 3:1.

Зауважимо, що "Тотенхем" набравши 10 очок достроково пробився до наступного етапу змагань.

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Суперник "Шахтаря" по групі "Манчестер Сіті" переграв "Наполі" в гостях.

У першій 45-хвилинці команди обмінялися голами. Спочатку Інсіньє обігрався "в стіночку" з Мертенсом і відправив м'яч у сітку воріт Едерсона. На що "міщани" відповіли голом центр бека Отаменді. Аргентинець відгукнувся на верховий закид від Гюндогана – Пепе Рейна був безсилим (1:1). Наступний тайм приніс уболівальникам в Неаполі відразу чотири взяття воріт, щоправда три із них були в ворота господарів у виконанні Стоунза, Агуеро та Стерлінга. За "міщан" забив Жоржінью з пенальті – 2:4.

Таким чином, "МС" після 4-х турів мають стовідсотковий показник в 12 очок і достроково здобули перепустку в 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, атакувальний півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Марлос претендує на звання "Найкращий гравець" 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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