"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" пробились в плей-офф ЛЧ

Лондонцы дома принимали прошлогоднего триумфатора ЛЧ мадридский "Реал".

На перерыв коллективы ушли при счете 1:0 в пользу хозяев. Длинный заброс в штрафную завершился прострелом в одно касание от Триппьер на Деле Алле. 21-летний полузащитник в прыжке переправил мяч в сетку ворот Касильи. На 65 минуте титулованный мадридский клуб проигрывал с неприличным результатом на табло - 3:0. Деле Алле на подступах к штрафной оппонентов дважды обыграл Каземиро и оформил дубль. От разгромного поражения гостей спас Криштиану Роналду - 3:1.

Заметим, что "Тоттенхэм" набрав 10 очков досрочно пробился в следующий этап соревнований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубль Марлоса принес "Шахтеру" победу над "Фейеноордом"

Соперник "Шахтера" по группе "Манчестер Сити" обыграл "Наполи" в гостях.

В первой 45-минутке команды обменялись голами. Сначала Инсинье обыгрался "в стеночку" с Мартинес и отправил мяч в сетку ворот Эдерсона. На что "горожане" ответили голом центр бека Отаменди. Аргентинец откликнулся на верховой заброс от Гюндогана - Пепе Рейна был бессилен (1:1). Следующий тайм принес болельщикам в Неаполе сразу четыре взятия ворот, правда три из них были в ворота хозяев в исполнении Стоунз, Агуэро и Стерлинга. За "горожан" забил Жоржинью с пенальти - 2:4.

Таким образом, "МС" после 4-х туров имеют стопроцентный показатель в 12 очков и досрочно завоевали путевку в 1/8 финала турнира.

Напомним, атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос претендует на звание "Лучший игрок" 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.