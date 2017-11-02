"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" пробились в плей-офф ЛЧ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59544 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127502 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106917 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109488 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107776 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100716 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105530 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102616 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146324 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" пробились в плей-офф ЛЧ

"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" пробились в плей-офф ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 8807 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Два английских клуба "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" гарантировали себе путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на УЕФА.

Лондонцы дома принимали прошлогоднего триумфатора ЛЧ мадридский "Реал".

На перерыв коллективы ушли при счете 1:0 в пользу хозяев. Длинный заброс в штрафную завершился прострелом в одно касание от Триппьер на Деле Алле. 21-летний полузащитник в прыжке переправил мяч в сетку ворот Касильи. На 65 минуте титулованный мадридский клуб проигрывал с неприличным результатом на табло - 3:0. Деле Алле на подступах к штрафной оппонентов дважды обыграл Каземиро и оформил дубль. От разгромного поражения гостей спас Криштиану Роналду - 3:1.

Заметим, что "Тоттенхэм" набрав 10 очков досрочно пробился в следующий этап соревнований.

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Соперник "Шахтера" по группе "Манчестер Сити" обыграл "Наполи" в гостях.

В первой 45-минутке команды обменялись голами. Сначала Инсинье обыгрался "в стеночку" с Мартинес и отправил мяч в сетку ворот Эдерсона. На что "горожане" ответили голом центр бека Отаменди. Аргентинец откликнулся на верховой заброс от Гюндогана - Пепе Рейна был бессилен (1:1). Следующий тайм принес болельщикам в Неаполе сразу четыре взятия ворот, правда три из них были в ворота хозяев в исполнении Стоунз, Агуэро и Стерлинга. За "горожан" забил Жоржинью с пенальти - 2:4.

Таким образом, "МС" после 4-х туров имеют стопроцентный показатель в 12 очков и досрочно завоевали путевку в 1/8 финала турнира.

Напомним, атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос претендует на звание "Лучший игрок" 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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