"Торонто Репторс" на виїзді обіграли "Бруклін Нетс"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Баскетболісти "Торонто Репторс" на виїзді обіграли "Бруклін Нетс" з рахунком 103:95 в матчі регулярного чемпіонату НБА, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Головною ударною чвертю у виконанні канадського колективу стала друга, яку "Репторс" виграли з різницею в 10 очок.
Найрезультативнішим гравцем баталії став литовський центровий "Торонто" Йонас Валанчюнас, котрий набрав 22 очки. У "Брукліна" 20 балів до свого активу записав центровий Брук Лопес.
Зауважимо, що розігруючий "Торонто" Кайл Лоурі оформив свій перший тріпл-дабл у сезоні - 15 очок, 11 підбирань і 11 передач.
Нагадаємо, що "Торонто" має 31 перемогу і 21 поразку та посідає 4-те місце на Сході. "Бруклін" програв 9-й раз підряд – 9 виграшів та 42 поразки і остання сходинка у Східній конференції НБА.
Як повідомляв УНН, українець О.Лень допоміг "Фініксу" обіграти "Сакраменто" у поєдинку НБА.