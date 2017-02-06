"Торонто Рэпторс" на выезде обыграли "Бруклин Нетс"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Баскетболисты "Торонто Рэпторс" на выезде обыграли "Бруклин Нетс" со счетом 103:95 в матче регулярного чемпионата НБА, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Главной ударной четвертью в исполнении канадского коллектива стала вторая, которую "Рэпторс" выиграли с разницей в 10 очков.
Самым результативным игроком баталии стал литовский центровой "Торонто" Йонас Валанчюнас, который набрал 22 очка. У "Бруклина" 20 баллов в свой актив записал центровой Брук Лопес.
Заметим, что разыгрывающий "Торонто" Кайл Лоури оформил свой первый трипл-дабл в сезоне - 15 очков, 11 подборов и 11 передач.
Напомним, что "Торонто" имеет 31 победу и 21 поражение и занимает 4-е место на Востоке. "Бруклин" проиграл 9-й раз подряд - 9 выигрышей и 42 поражения и последняя ступенька в Восточной конференции НБА.
Как сообщал УНН, украинец А.Лень помог "Финиксу" обыграть "Сакраменто" в поединке НБА.