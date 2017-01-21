Торнадо у Міссісіпі забрав життя чотирьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Американським містом Гаттісберг у штаті Міссісіпі сьогодні вранці пронісся торнадо, внаслідок якого загинуло щонайменше чотири людини, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Найбільшого удару торнадо завдав о четвертій годині ранку за місцевим часом. На сторінці міста у Twitter повідомляється, що поліцейські та пожежники продовжують рятувати постраждалих. Будинки та вулиці зазнали серйозних пошкоджень.
Мер міста Джонні Дюпре оголосив надзвичайний стан.
Нагадаємо, нещодавно через торнадо в Алабамі загинули чотири людини.