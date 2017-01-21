Торнадо у Міссісіпі забрав життя чотирьох людей

Найбільшого удару торнадо завдав о четвертій годині ранку за місцевим часом. На сторінці міста у Twitter повідомляється, що поліцейські та пожежники продовжують рятувати постраждалих. Будинки та вулиці зазнали серйозних пошкоджень.

Мер міста Джонні Дюпре оголосив надзвичайний стан.

Нагадаємо, нещодавно через торнадо в Алабамі загинули чотири людини.



