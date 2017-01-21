Торнадо в Миссисипи унес жизни четырех человек

Наибольший удар торнадо нанес в четыре часа утра по местному времени. На странице города в Twitter сообщается, что полицейские и пожарные продолжают спасать пострадавших. Дома и улицы получили серьезные повреждения.

Мэр города Джонни Дюпре объявил чрезвычайное положение.

Напомним, недавно из-за торнадо в Алабаме погибли четыре человека.



