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Торнадо пронісся штатом Міссурі у США, є загиблі

Торнадо пронісся штатом Міссурі у США, є загиблі

Київ • УНН

 • 824924 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Пошкоджено до сотні будинків і п’ятеро людей загинули внаслідок торнадо, який прокотився південно-східним штатом Міссурі у США в середу, зриваючи дахи, ламаючи дерева та обриваючи лінії електропередачі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Співробітники ектрених служб реагування з багатьох агенцій дослідили зруйновані будинки та підприємства на понівеченій від стихіного лиха території. П'ятеро людей загинуло і 87 будівель пошкоджено, 12 з цих будівель зруйновано.

За словами губернатора Міссурі Майка Парсона, постраждалу місцевість чекає «довга дорога» до відновлення, держава допоможе людям, які втратили свої будинки, навіть якщо деякі малонаселені громади не зазнали достатньої шкоди, щоб мати право на державну допомогу під час стихійного лиха.

Цитата

«Це просто жахливо бачити, як у будинках людей відсутні дахи, або їхні будинки взагалі зникли. Нас чекає робота, але ми це впораємося», — сказав сержант патрульної служби штату Міссурі Кларк Паррот після огляду пошкоджень. 

Спостерігачі за штормом повідомили, що торнадо торкнувся цього району близько 3:30 ранку за місцевим часом, згідно з даними Національної метеорологічної служби, це один із понад дванадцяти смерчів, помічених на Середньому Заході впродовж ночі.

У Марбл-Хілл, за 5 км на схід від Глен-Аллена, 45-річний Кріс Хаффман сказав, що він помчав до свого підвалу з дружиною та двома дочками після того, як почув сирени торнадо та відключилася електрика. За його словами, надворі була непроглядна темрява, темні хмари, сильний вітер, дощ і спалахи блискавок.

«Це було вражаюче. Ми чули гуркіт всього. Це було так близько», — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Удар торнадо по США: щонайменше 24 загиблих, десятки поранених у 7 штатах

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