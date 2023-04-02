Удар торнадо по США: щонайменше 24 загиблих, десятки поранених у 7 штатах

ukru
18:26 • 24909 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 81063 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 133583 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 158222 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 332481 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 215901 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192262 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 320742 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458706 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348459 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
747 мм
Похмуро, дощ очікується через 30 хвилин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 188651 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 194411 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 144626 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 107021 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 68664 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 332425 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 320711 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 540085 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 671559 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 692257 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 68664 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 107021 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 194411 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 223464 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216343 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Удар торнадо по США: щонайменше 24 загиблих, десятки поранених у 7 штатах

Удар торнадо по США: щонайменше 24 загиблих, десятки поранених у 7 штатах

Київ • УНН

 • 1237239 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули в семи штатах, і десятки були госпіталізовані після того, як спалах торнадо пройшовся по США у п'ятницю та суботу. Про це пише ABC News, передає УНН.

Деталі

Серед загиблих п'ятеро в Арканзасі, п'ятеро в Індіані, один в Алабамі та один у Міссісіпі, повідомили місцеві чиновники. Мер Адамсвілля, штат Теннессі, Девід Лекнер повідомив Associated Press, що семеро людей загинули в окрузі Макнейрі. В Іллінойсі загинули четверо людей. Одна людина загинула в окрузі Сассекс штату Делавер, після обвалення будинку, повідомив ABC News представник поліції штату.

Національна служба погоди (NWS) підтвердила не менше 31 торнадо у 9 штатах у п'ятницю та суботу. За даними NWS, понад 28 мільйонів людей на Півдні та Середньому Заході перебували під попередженням про торнадо.

Згідно з попередньою інформацією NWS, швидкість вітру торнадо EF3 досягала 265 км на годину, а довжина шляху торнадо становила 32-40 км.

NWS підтвердила, що "катастрофічний" торнадо пройшов через район Літл-Рока, штат Арканзас. Щонайменше одна людина загинула, і понад 50 людей в окрузі Пуласкі штат Арканзас були госпіталізовані, і очікується, що ця кількість зросте, повідомила прессекретар агентства з надзвичайних ситуацій округу Мадлен Робертс. Вона не має інформації про стан постраждалих.

За словами мера Літл-Рока Френка Скотта-молодшого, у західній та південній частині Літл-Рока постраждали 2100 мешканців, а у суботу від 27 000 до 30 000 будинків залишилися без електрики.

Чотири людини були оголошені мертвими у Вінні, розташованому приблизно за 50 миль на захід від Мемфіса, який зазнав прямого удару торнадо. Коронер підтвердив ABC News кількість загиблих.

Мер Вінна Дженніфер Хоббс повідомила ABC News, що вони зазнали серйозних збитків і що люди опинилися в пастці, але влада не може оцінити їхню кількість.

Губернатор Арканзасу Сара Хакабі Сандерс оголосила надзвичайний стан через сувору погоду і задіяла Національну гвардію.

"Арканзасці повинні продовжувати стежити за погодою, оскільки шторми продовжуються", - написала Сандерс у Твіттері.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52