Удар торнадо по США: щонайменше 24 загиблих, десятки поранених у 7 штатах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули в семи штатах, і десятки були госпіталізовані після того, як спалах торнадо пройшовся по США у п'ятницю та суботу. Про це пише ABC News, передає УНН.
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Серед загиблих п'ятеро в Арканзасі, п'ятеро в Індіані, один в Алабамі та один у Міссісіпі, повідомили місцеві чиновники. Мер Адамсвілля, штат Теннессі, Девід Лекнер повідомив Associated Press, що семеро людей загинули в окрузі Макнейрі. В Іллінойсі загинули четверо людей. Одна людина загинула в окрузі Сассекс штату Делавер, після обвалення будинку, повідомив ABC News представник поліції штату.
Національна служба погоди (NWS) підтвердила не менше 31 торнадо у 9 штатах у п'ятницю та суботу. За даними NWS, понад 28 мільйонів людей на Півдні та Середньому Заході перебували під попередженням про торнадо.
Згідно з попередньою інформацією NWS, швидкість вітру торнадо EF3 досягала 265 км на годину, а довжина шляху торнадо становила 32-40 км.
NWS підтвердила, що "катастрофічний" торнадо пройшов через район Літл-Рока, штат Арканзас. Щонайменше одна людина загинула, і понад 50 людей в окрузі Пуласкі штат Арканзас були госпіталізовані, і очікується, що ця кількість зросте, повідомила прессекретар агентства з надзвичайних ситуацій округу Мадлен Робертс. Вона не має інформації про стан постраждалих.
За словами мера Літл-Рока Френка Скотта-молодшого, у західній та південній частині Літл-Рока постраждали 2100 мешканців, а у суботу від 27 000 до 30 000 будинків залишилися без електрики.
Чотири людини були оголошені мертвими у Вінні, розташованому приблизно за 50 миль на захід від Мемфіса, який зазнав прямого удару торнадо. Коронер підтвердив ABC News кількість загиблих.
Мер Вінна Дженніфер Хоббс повідомила ABC News, що вони зазнали серйозних збитків і що люди опинилися в пастці, але влада не може оцінити їхню кількість.
Губернатор Арканзасу Сара Хакабі Сандерс оголосила надзвичайний стан через сувору погоду і задіяла Національну гвардію.
"Арканзасці повинні продовжувати стежити за погодою, оскільки шторми продовжуються", - написала Сандерс у Твіттері.