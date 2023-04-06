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Торнадо пронесся по штату Миссури в США, есть погибшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Повреждено до сотни домов и пять человек погибли в результате торнадо, который прокатился по юго-восточному штату Миссури в среду, срывая крыши, ломая деревья и обрывая линии электропередач, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сотрудники первой службы реагирования из многих агентств исследовали разрушенные дома и предприятия на разрушенной стихийным бедствием территории. Пять человек погибли и 87 зданий повреждены, 12 из этих зданий уничтожены.

По словам губернатора Миссури Майка Парсона, пострадавшую местность ждет «долгий путь» к восстановлению, государство поможет людям, потерявшим свои дома, даже если некоторые малонаселенные общины не понесли достаточного ущерба, чтобы иметь право на государственную помощь во время стихийного бедствия.

Цитата

«Это просто ужасно видеть, как в домах людей нет крыш, или здания вообще исчезли. Нам предстоит работа, но мы с этим справимся», — сказал сержант патрульной службы штата Миссури Кларк Паррот после осмотра повреждений. 

Наблюдатели за штормом сообщили, что торнадо затронул этот район около 3:30 утра по местному времени, согласно данным Национальной метеорологической службы, это один из более двенадцати смерчей, замеченных на Среднем Западе в течение ночи.

В Марбл-Хилл, в 5 км к востоку от Глен-Аллена, 45-летний Крис Хаффман сказал, что он помчался в свой подвал с женой и двумя дочерьми после того, как услышал сирены торнадо и отключилось электричество. По его словам, на улице была кромешная тьма, темные облака, сильный ветер, дождь и вспышки молний.

«Это было впечатляюще. Мы слышали грохот всего. Это было так близко", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар торнадо по США: по меньшей мере 24 погибших, десятки раненых в 7 штатах

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