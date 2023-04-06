Торнадо пронесся по штату Миссури в США, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Повреждено до сотни домов и пять человек погибли в результате торнадо, который прокатился по юго-восточному штату Миссури в среду, срывая крыши, ломая деревья и обрывая линии электропередач, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сотрудники первой службы реагирования из многих агентств исследовали разрушенные дома и предприятия на разрушенной стихийным бедствием территории. Пять человек погибли и 87 зданий повреждены, 12 из этих зданий уничтожены.
По словам губернатора Миссури Майка Парсона, пострадавшую местность ждет «долгий путь» к восстановлению, государство поможет людям, потерявшим свои дома, даже если некоторые малонаселенные общины не понесли достаточного ущерба, чтобы иметь право на государственную помощь во время стихийного бедствия.
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«Это просто ужасно видеть, как в домах людей нет крыш, или здания вообще исчезли. Нам предстоит работа, но мы с этим справимся», — сказал сержант патрульной службы штата Миссури Кларк Паррот после осмотра повреждений.
Наблюдатели за штормом сообщили, что торнадо затронул этот район около 3:30 утра по местному времени, согласно данным Национальной метеорологической службы, это один из более двенадцати смерчей, замеченных на Среднем Западе в течение ночи.
В Марбл-Хилл, в 5 км к востоку от Глен-Аллена, 45-летний Крис Хаффман сказал, что он помчался в свой подвал с женой и двумя дочерьми после того, как услышал сирены торнадо и отключилось электричество. По его словам, на улице была кромешная тьма, темные облака, сильный ветер, дождь и вспышки молний.
«Это было впечатляюще. Мы слышали грохот всего. Это было так близко", - сказал он.
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